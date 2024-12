Quattrocento calici alzati per gli auguri di Natale di Acof Olga Fiorini

La E-Work Arena, il palasport di Busto Arsizio “casa” della Uyba Volley, ha ospitato lunedì 9 dicembre la tradizionale festa degli auguri di ACOF Olga Fiorini. All’interno del campo di gioco sono stati posizionati i tavoli per ospitare quasi 400 persone tra docenti, impiegati, personale ausiliario e collaboratori della struttura educativa nata alla metà degli anni ’50 e da tempo diventata un’eccellenza variegata e di alto livello.

La cena, il brindisi e le successive danze hanno così abbracciato tutte le diramazioni di ACOF. C’erano coloro che ogni giorno mandano avanti gli istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani, così come i Licei quadriennali internazionali, ma erano presenti anche gli esponenti dell’intera The International Academy, dei centri di formazione professionale e degli ITS (che si trovano a Borsano, Milano e Bergamo), così come i docenti dell’Istituto comprensivo Montessori di Castellanza.

Con loro ha inoltre festeggiato chi lavora nei nidi e nelle materne distribuite fra Busto, Magnago e Castellanza, senza dimenticare la Spic (Scuola di specializzazione in psicoterapia), il comparto della formazione aziendale e chi lavora nelle segreterie. «Senza tutti voi, non potremmo affrontare ogni giorno una sfida tanto impegnativa ma anche appassionante in favore dei nostri ragazzi», ha detto la manager Cinzia Ghisellini. «La nostra realtà ha sempre creduto nel lavoro di squadra, portando avanti gli insegnamenti di nostra zia Olga Fiorini in un’ottica di innovazione».

Molto orgoglioso della bella riuscita della serata anche Mauro Ghisellini, direttore di ACOF: «In momenti come questi si percepisce come la nostra, oltre ad essere una scuola d’eccellenza e all’avanguardia, è anche una grande famiglia. Senza una cosa, non potrebbe esistere l’altra: in questo 2024 abbiamo fatto grossi sforzi per migliorare e crescere, affrontando a viso aperto i cambiamenti che il mondo ci impone, ma non saremmo mai arrivati a certi risultati se non avessimo ribadito e difeso i valori che da sempre ci contraddistinguono».