Raffica di furti nelle case di Ispra, usato lo spray al peperoncino

Nel corso delle ultime settimane, Ispra è stata presa di mira da una banda di ladri che al crepuscolo si introduce all’interno di diverse abitazioni del centro e della zona vicina al Jrc, provocando danni e mettendo in allarme i cittadini. Il Comune si sta organizzando con le forze dell’ordine e la cittadinanza per cercare di fermare i malintenzionati.

Il fatto più recente segnalato a VareseNews risale alla sera di lunedì 16 dicembre in Via Lombardia, dove i ladri sono stati sorpresi mentre cercavano di entrare in una casa. Sono però diversi gli episodi portati all’attenzione solo negli ultimi giorni. Sabato sera la banda è entrata in un due appartamenti nei pressi del Jrc, domenica c’è stato un altro furto in Via XXV Aprile, mercoledì i ladri sono entrati in due case in Via Europa, mentre a inizio dicembre erano entrati in altre abitazioni di Via Manzoni.

«I ladri – spiega il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito – utilizzano sempre la stessa tecnica: aspettano la sera e si infiltrano nelle abitazioni danneggiando porte e serramenti. Portano con loro lo spray al peperoncino, da spruzzare se vengono scoperti da chi si trova nella casa che stanno derubando. Si postano a bordo di auto diverse che montano targhe rubate».

«Al lavoro per intensificare i controlli»

Il fenomeno dei furti all’interno delle abitazioni è particolarmente diffuso durante il periodo delle festività natalizie, complici le giornate che si accorciano e il maggior numero di persone lontano da casa. Per questo motivo l’amministrazione comunale sta collaborando con le forze dell’ordine e i cittadini per arginare il problema.

«Lunedì – sottolinea Di Spirito – abbiamo incontrato gli agenti della Polizia locale di Ispra e i carabinieri della Stazione di Angera, con l’obiettivo di intensificare i controlli. Stiamo inoltre valutando la possibilità di estendere l’attività di controllo del vicinato attivo al momento nella frazione di Barza anche in altre zone del paese».