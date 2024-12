Scambi culturali e tradizioni natalizie: l’autunno di JO-EUROPA a Jerago e Orago

L’autunno è tradizionalmente un periodo in cui ci si ritira in casa, ma per JO-EUROPA, l’associazione che rafforza i legami tra la comunità di Jerago con Orago e le città gemellate di Chazelles e Untergruppenbach, è stata una stagione ricca di attività e incontri.

Settimana di accoglienza per gli studenti francesi

Dal 13 al 19 novembre, 20 alunni francesi sono stati accolti con entusiasmo dagli studenti della scuola media “N. Casula” di Jerago. Questa esperienza, ormai consolidata, ha visto adolescenti francesi e italiani partecipare a numerose attività scolastiche, sportive e culturali.

Gli studenti francesi hanno seguito le lezioni, scoperto una nuova realtà scolastica e si sono cimentati in attività sportive in palestra. Inoltre, hanno esplorato Jerago con Orago, soffermandosi su luoghi significativi del territorio, e hanno trascorso una giornata a Milano, visitando monumenti storici e moderni della città. L’esperienza si è arricchita di momenti di convivialità nelle famiglie ospitanti e di iniziative proposte durante il fine settimana.

Visite ai mercatini dell’Avvento e scambi internazionali

Non si fermano qui le iniziative di JO-EUROPA: nel fine settimana successivo, un gruppo di concittadini di Jerago e Orago visiterà Untergruppenbach per partecipare ai tradizionali Mercatini dell’Avvento, con una tappa alla reggia di Ludwigsburg, antica dimora della corona del Württemberg. L’ospitalità delle famiglie tedesche contribuirà a rafforzare i legami tra le comunità.

Contemporaneamente, un secondo gruppo di giovani di Jerago partirà per Chazelles, dove prenderà parte ai Mercatini dell’Avvento e alla magica Festa delle Luci di Lione. Come da tradizione, i ragazzi saranno accolti da famiglie francesi, promuovendo uno scambio culturale autentico.

Gli amici tedeschi al mercatino di natale di Jerago domenica 8 dicembre

Nel weekend dell’8 dicembre, Jerago e Orago accoglieranno gli amici tedeschi, che porteranno con sé dolci tradizionali e birre tipiche per partecipare al Mercatino di Natale locale. Questi momenti di condivisione anticipano il Meeting internazionale che si terrà a Jerago a fine maggio, occasione che riunirà le comunità gemellate per celebrare amicizia e collaborazione.

Uno scambio che va oltre i confini

Grazie a queste iniziative, JO-EUROPA continua a promuovere i valori dell’integrazione, della scoperta reciproca e dell’amicizia tra i popoli, regalando esperienze uniche ai partecipanti di tutte le età.