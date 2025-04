A Jerago una corsa per la vita: torna l’evento dedicato ad Andrea

Domenica 11 maggio, alle ore 10:30, presso il Parco Onetto di Jerago con Orago (Piazzale Michaud), si terrà l’ottava edizione di “Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”, manifestazione podistica che unisce sport, memoria e solidarietà organizzata dall’associazione Assieme ad Andrea si può e con il sistegno di Admo e Avis. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Jerago e la partecipazione attiva delle associazioni del territorio.

Un appuntamento per ricordare e costruire

La corsa rappresenta un momento di condivisione e impegno civico, dedicato alla memoria di Andrea, e si propone come occasione per sostenere valori fondamentali quali la salute, la partecipazione e il senso di comunità. Anno dopo anno, l’evento ha saputo coinvolgere un numero crescente di cittadini, famiglie e volontari, trasformandosi in un appuntamento molto atteso nel calendario locale.

Un evento per tutti

La manifestazione è aperta a persone di tutte le età e prevede un percorso accessibile a chiunque voglia prendervi parte, con spirito sportivo o semplicemente per sostenere l’iniziativa. Il Parco Onetto si conferma cornice ideale per questa giornata all’aria aperta, che fonde attività fisica, ricordo e solidarietà a sostegno dei bambini malati di leucemia.

Il significato profondo della corsa

“Una corsa per Andrea, una corsa per la vita” non è solo una gara, ma un simbolo: un modo per trasformare il dolore in un atto collettivo di speranza e amore verso la vita. Un’iniziativa che rafforza i legami sociali e il senso di appartenenza, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di Andrea nel cuore della comunità.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie, associazioni, istituzioni a cui è chiesto di venire vestiti con più colori possibili. L’iscrizione ha un costo di 8 euro per i bambini tra i 3 e i 10 anni e 13 euro per gli adulti. Ai partecipanti verrà consegnato un pacco gara (fino ad esaurimento scorte) e un gadget per i bambini. Al termine della camminata pasta per tutti.