Scontro a Porto Ceresio, sei persone coinvolte

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 23 dicembre a Porto Ceresio, sulla strada Statale 344 in direzione della dogana. Per cause ancora da verificare, due auto si sono scontrate e nell’incidente sono rimaste coinvolte 6 persone.

Sul posto, oltre che le forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino per mettere in sicurezza i veicoli e collaborare con il personale sanitario. Tra le persone coinvolte anche dei giovani, compreso un ragazzino di 12 anni. Nessuno ha riportato gravi ferite e le tre ambulanze intervenute hanno trasportato in ospedale i feriti in codice verde, quindi in buone condizioni.