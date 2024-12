Servizio civile universale 2024: in provincia di Varese disponibili 43 posti

È uscito il bando per il Servizio Civile Universale 2024. L’iniziativa offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni un’opportunità concreta per crescere professionalmente e personalmente, contribuendo al bene comune attraverso progetti nel terzo settore e nella pubblica amministrazione.

Il CSV Insubria Varese segnala che ci sono 43 posizioni disponibili nelle province di Varese e dintorni, con progetti che spaziano tra i settori educativo, culturale e dell’assistenza alle persone fragili. Un’esperienza unica per entrare in contatto con realtà virtuose e professionisti impegnati a migliorare le proprie comunità.

Perché scegliere il Servizio Civile oggi?

Secondo Morena Tevisio, responsabile dell’Ufficio Servizio Civile di CSV Insubria, la risposta è chiara: «Offriamo un’esperienza a fianco di professionisti, volontari e persone che scelgono ogni giorno di mettersi al servizio delle proprie comunità. Il terzo settore rappresenta un pilastro della società, garantendo i diritti fondamentali e l’accesso alla vita economica, sociale, politica e civica di ogni cittadino».

In un mondo dominato dalla ricerca di successo rapido e dalla presenza online, il Servizio Civile Universale propone 12 mesi per riscoprire il valore del bene comune, delle relazioni umane e della crescita personale. Per molti giovani, si tratta della prima esperienza lavorativa concreta: ragazzi preparati, desiderosi di imparare e di mettersi in gioco, ma spesso senza le opportunità o i contatti necessari per avviare la loro carriera.

43 posizioni disponibili

CSV Insubria offre 43 posti per progetti che inizieranno tra primavera ed estate 2025. Le opportunità sono distribuite tra Varese, Busto Arsizio e Saronno, principalmente nei settori educativo e culturale, con alcune posizioni legate all’assistenza alle persone fragili.

Cosa offre il Servizio Civile?

 Un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi.

 Un compenso mensile di 507 euro.

 L’opportunità di lavorare in enti del Terzo Settore o pubblici e di svolgere attività di rilevanza sociale.

Come candidarsi?

Tutte le informazioni sui progetti disponibili nella provincia di Varese sono consultabili su: scelgoilserviziocivile.gov.it/onworking.

Il bando 2024, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, prevede la selezione di 52.323 giovani a livello nazionale. Le candidature sono aperte fino al 18 febbraio 2024. Maggiori dettagli sul bando al link ufficiale:

Home – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Incontri informativi sul territorio

Per chi desidera approfondire, CSV Insubria organizza una serie di incontri dedicati:

 8 gennaio ore 16:30 – Varese, CSV Insubria, Via Brambilla 15

 15 gennaio ore 18:00 – Tradate, Oratorio

 17 gennaio ore 17:00 – Busto Arsizio, Circolo Gagarin, Via Galvani 2bis