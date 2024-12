Si accende il Natale a Besozzo

(Foto di repertorio)

Sabato 7 dicembre a partire dalle 15 l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza “Natale a Besozzo” un pomeriggio ricco di eventi per famiglie e bambini.

Si comincerà alle 15 presso la Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio a Besozzo Superiore in via Indipendenza, con l’inaugurazione della mostra “Il nostro Presepe” con manufatti curati e molto vari preparati da cittadini e dagli alunni delle scuole materne primarie pubbliche e private del territorio.

Sul sagrato i volontari del Gruppo San Nicone allestiranno una pesca di beneficenza con oggetti natalizi per

grandi e piccini mentre, all’interno della chiesa, il Coro Nives della scuola civica di musica I.Pellegrini diretto da Massimo Mitrio e i giovanissimi allievi della Compagnia Duse, eseguiranno canti e racconti natalizi.

Di seguito è prevista la discesa verso il Parco del Ciöss, dove famiglie e bambini vedranno l’arrivo di Babbo Natale in calesse e dei suoi elfi a cavallo pronto ad elargire doni e scattare foto con i bambini presenti. Il Comitato Portaccia Amici si Sant’Antonio offrirà panettone, pandoro, cioccolata e la possibilità di giro sul pony o sul calesse all’interno del parco. Il pomeriggio si concluderà con l’accensione delle luci e del presepe. Un’occasione per unire la comunità offrendo un pomeriggio di momenti festosi e di condivisi per godere insieme dell’atmosfera natalizia.

In caso di pioggia la parte dell’evento al Parco del Ciöss si svolgerà sotto i portici del Palazzo Comunale.

Per info: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623