Si allarga il “villaggio di via Padova” a Gallarate

Cresce, con nuove villette, il “villaggio di via Padova”, micro-quartiere di Gallarate oltre la superstrada 336, al confine con il territorio di Busto e con quello di Samarate (frazione Verghera).

Nella zona sorgerà infatti una nuova linea di dieci villette a schiera, un intervento promosso da Immobiliare Le Querce con lo Studio De Risi.

L’edificazione è prevista tra via dei Platani e via Padova, su un lungo lotto di terreno tra le due vie, oggi a campo coltivato.

L’intervento è conforme alle previsioni del Pgt in vigore (del 2011) che prevede in quell’area l’edificazione per “ambiti residenziali estensivi”.

Dopo il Pgt in vigore era stata approvata una Variante, intervenuta nel 2014-2015 nella zona Sud della città con la notevole riduzione delle aree edificabili a ridosso della superstrada 336, sui prati e boschi che costituiscono una limitata separazione tra la periferia gallaratese e quella bustocca.

La zona che sarà edificata in questo caso invece va a “completare” un lotto già ampiamente edificato, tra via dei Platani, via dei Pini e via Padova (il terreno oggi a campo è affiancato dalle recinzioni di villette singole, la principale modalità abitativa del “villaggio di via Padova”.

Secondo la delibera approvata dalla giunta comunale, l’intervento prevede il versamento di oneri di urbanizzazione per 170.671,84 euro, oltre alla cessione al Comune di 2.234,8 mq di superfici per la realizzazione di una nuova traversa (con marciapiedi) tra via dei Platani e via Padova, nonché aree di parcheggio sulle due vie. Un’altra forma di tassazione sulle nuove edificazioni – il “contributo di costruzione” – sarà invece determinato in seguito.