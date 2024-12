Si posa la fibra, lunghe code sulla Varesina da Castiglione al Ponte di Vedano

Giornata di passione per gli automobilisti in viaggio sulla Varesina tra Castiglione Olona e il Ponte di Vedano.

Questa mattina sono iniziati i lavori di posa della fibra subito dopo la rotonda del Marone, in direzione Tradate, ed è stato istituito un senso unico alternato che ha creato lunghissime file sulla ex statale, in entrambi i sensi di marcia, con conseguenze anche sulla strada del Marone che collega la Varesina a Vedano, peraltro già interessata dal cantiere per la sistemazione di un tratto di acquedotto.

Disagi per gli automobilisti sono previsti anche nei prossimi giorni. Dove possibile si consiglia di scegliere strade alternative.