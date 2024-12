Tentano un furto in un negozio e fuggono nel parcheggio: fermati anche grazie a un carabiniere fuori servizio

I Carabinieri della Stazione di Stresa hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, tra cui due minorenni, residenti in provincia per il tentato furto di alcuni capi di abbigliamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti risalgono alla scorsa domenica pomeriggio, in un negozio dell’area commerciale di Gravellona Toce particolarmente affollato nel pieno delle compere natalizie. I tre, un 20enne accompagnato da altri due ragazzi minorenni, si erano recati in un negozio di abbigliamento di articoli sportivi di marca, non con l’intenzione di comprare ma di rubare i capi d’abbigliamento. Il loro aggirarsi con fare sospetto tra i vari reparti del negozio ha infatti attirato l’attenzione del personale addetto alla vendita, in quanto i tre non sembravano comportarsi come normali clienti che si recano in un negozio per fare acquisti. Per tale motivo hanno iniziato ad osservarli sorprendendoli, poco dopo, proprio nell’atto di rimozione dei dispositivi antitaccheggio dei capi che avevano in mano.

I tre, accorgendosi di essere stati scoperti in pieno sono fuggiti, lasciando a terra la refurtiva, non fermandosi alle richieste degli addetti alle vendite con cui è nato anche un diverbio. Nel frattempo erano stati avvisati i Carabinieri che sopraggiungevano quasi subito in quanto la pattuglia era poco distante dal luogo. I militari hanno notato nel parcheggio dell’area commerciale i tre giovani che corrispondevano alle descrizioni ricevute via radio dalla Centrale Operativa, i quali alla vista della gazzella hanno iniziato una fuga a piedi tra le auto in sosta, inseguiti da un carabiniere sceso dall’auto, mentre l’altro militare li seguiva con il veicolo di servizio.

La fuga è proseguita sino in prossimità della provinciale, particolarmente affollata. Per sfuggire ai militari i giovani sono balzati anche sopra il cofano della gazzella. Fortunatamente a dare manforte ai carabinieri un collega libero dal servizio che si trovava in auto con la famiglia e che notando la scena con la coda dell’occhio non ha esitato a fermarsi e, sceso dalla sua auto, è riuscito a bloccare uno dei tre, mentre gli altri carabinieri hanno fermato gli altri due in fuga. Una volta presi ed identificati, i tre giovani sono stati denunciati per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.