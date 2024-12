Tentativo di furto a Morazzone nella notte a “Lo Spettacolo dei Sapori”, chef Daniel “amareggiato e deluso”

Spaccate a Varese per pochi soldi. Furti con scasso con la speranza di racimolare qualche spicciolo nei fondi cassa delle attività, anche nei centri minori della provincia.

Proprio come avvenuto a Morazzone in un esercizio pubblico, “Lo Spettacolo dei Sapori” dove si è consumato il classico tentativo di “spaccata“, cioè la terminologia che nella glossa criminale indica la rottura, l’effrazione o il tentativo di effrazione per arrivare alò bottino.

«La scorsa notte abbiamo subito un tentativo di furto con scasso. Ormai questi episodi non fanno nemmeno più notizia. Il malvivente è stato fermato dalle forze dell’ordine e probabilmente ora starà già girando per le strade in cerca di nuovi obbiettivi», racconta Daniel Soldi, chef e titolare dell’attività che tramite la messaggistica social ha raggiunto Varesenews per esporre quanto accaduto.

«Sono amareggiato e deluso di vedere che, mentre io passo le notti sveglio ad organizzare il lavoro per offrire sempre il meglio ai nostri clienti, un mio quasi coetaneo trascorre le sue notti in cerca di attività e abitazioni da svaligiare. Il servizio continua comunque senza interruzioni, in vista anche delle imminenti festività natalizie»