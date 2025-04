Nuovo furto alla scuola media di Morazzone. Rubati alcuni computer

Ancora un furto ai danni della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Morazzone. Nel corso del fine settimana tra il 5 e il 6 aprile, ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico, sottraendo alcuni computer fissi.

Sul posto, lunedì mattina, sono intervenuti i Carabineri per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al momento non è ancora possibile quantificare con precisione l’ammontare del danno, ma la sottrazione di dispositivi tecnologici rappresenta un duro colpo per la didattica della scuola.

«Purtroppo non si tratta del primo episodio – raccontano i docenti – la scuola era già stata oggetto in passato di incursioni simili, a dimostrazione di una situazione di vulnerabilità che ora richiede misure concrete».

Proprio per questo motivo, l’Istituto scolastico ha annunciato che a breve saranno installati nuovi sistemi di sorveglianza e dispositivi antifurto, con l’obiettivo di proteggere gli spazi scolastici e garantire maggiore sicurezza a studenti, personale e strutture.