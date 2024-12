Il nuovo numero di “Terra e gente” celebra Baj, Sangregorio e le storie di lago e montagna

Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17.30 sarà presentato al Centro Culturale Casa Paolo a Brezzo di Bedero il nuovo numero della rivista culturale “Terra e gente. Appunti e storie di lago e di montagna”, edita dalla Comunità Montana Valli del Verbano, con la partecipazione del Presidente Simone Eligio Castoldi e dell’Assessore alla Cultura Marco Fazio, mentre a fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini.

I contenuti del volume fresco di stampa saranno illustrati dalla coordinatrice del Comitato di Redazione della rivista Serena Contini insieme a Paola Biavaschi, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio dell’Università degli Studi dell’Insubria. Seguirà un momento musicale natalizio a cura del Coro gospel Compagnia della Gru diretto dal M° Enrico Salvato. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

“Ogni anno si attende l’uscita di un nuovo numero della nostra rivista “Terra e Gente”, lo si ritiene quasi una cosa scontata. Questo ci fa piacere – osserva l’Assessore alla Cultura Marco Fazio – perché significa che si è compreso quanto le amministrazioni di CMVV credano nell’importanza di questa pubblicazione; d’altro canto, va ribadito che giungere a ben 32 numeri è quasi un piccolo miracolo. Per questo ringrazio il comitato di redazione, guidato con competenza e passione da Serena Contini, lo staff dell’ufficio cultura della Comunità Montana, gli autori dei contributi, nonché tutti coloro i quali aiutano nella distribuzione e nella diffusione di questo presidio culturale”.

Numerosi sono gli articoli che compongono la trentaduesima edizione della rivista, con argomenti differenti che possono suscitare l’interesse e la curiosità di molti. A partire dalla copertina, che come di consueto è parte essenziale del numero: quest’anno è stata dedicata all’eclettico artista Enrico Baj, di cui ricorrono i cento anni della nascita e le cui origini si possono far risalire a Gavirate, dove con la famiglia, durante la Seconda Guerra Mondiale, si era rifugiato nelle case del nonno paterno per evitare i bombardamenti a Milano.

Per questo motivo, il volume si apre con un articolo dedicato a Baj scritto da Dino Azzalin, che ricorda la produzione artistica dell’artista alla luce del loro legame amicale. Anche gli altri contributi di carattere storico artistico rendono omaggio a delle ricorrenze: Debora Ferrari ricorda in un accurato articolo il grande scultore Giancarlo Sangregorio in occasione dei cento anni della nascita nel 2025. Così come Serena Contini ha ricostruito, a cinquant’anni dalla sua realizzazione, con un ricco apparato fotografico, in parte inedito, l’ideazione dell’iconica tela La Vucciria, realizzata a Velate dal pittore siciliano nel 1974, come omaggio alla sua terra, ricordando la venuta di Leonardo Sciascia a Varese per scrivere del dipinto. Non manca l’arte ceramica con un contributo dedicato ad Angelo Biancini e alla sua produzione per la Società Ceramica Italiana a cura di Giorgia Cerati.

Per la parte letteraria vi è un interessante approfondimento a cura di Claudia Biraghi sulla scrittrice Fausta Cialente, che ha vissuto ed è sepolta a Caldana, mentre Alberto Brambilla ha messo in luce il rapporto fra Vittorio Sereni e lo sport. Alla produzione poetica di Gaetano Blaiotta sono state dedicate alcune pagine con poesie ispirate anche dal nostro territorio.

Gianmario Pinciroli ha riscoperto la figura poco nota dell’architetto luinese Giuseppe Negri, mettendo il luce la sua attività e i suoi numerosi interessi. Gianni Pozzi ha raccontato attraverso le cronache le vicende accadute sul Monte Nudo e Riccardo Prando ha posto la sua attenzione su un aspetto della vita di Brinzio, ricostruendo la storia della Associazione Club Brinziese che compie 150 anni. Non manca una parte naturalistica, in cui Flavio Saporetti, che è membro del Gruppo Insubrico di Ornitologia afferente al Museo di Storia Naturale di Clivio e di Induno Olona, ha analizzato la presenza dell’avifauna del nostro territorio.

Il volume si chiude, come ogni anno, con due rubriche tradizionali: In punta di penna… Tronzano e Pino Lago Maggiore paesi di confine, che vede riportati a cura di Maurizio Miozzi scrittori e scritti su quei paesi e l’Album fotografico Cartoline del Lago Maggiore a cura di Ercole Ielmini con fotocartoline provenienti dalla collezione di Beppe Beltrami.

