Tetto in fiamme a Tradate, vigili del fuoco in azione

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato all’incendio che si è sviluppato nella serata di lunedì 16 dicembre sul tetto di una casa a Tradate.

Alle ore 19:50 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte San Michele per spegnere le fiamme che si sono sviluppate sul tetto di un’abitazione a due piani. Sul posto sono intervenute due autopompe da Saronno, un’autobotte da Appiano Gentile e un fuoristrada con modulo antincendio da Tradate per un totale di una quindicina di operatori al lavoro..

Ad essere interessata dalle fiamme è stata l’intera copertura dell’abitazione e parte della mansarda, le operazioni sono ancora in corso. Un vigile del fuoco é rimasto lievemente ferito e per precauzione è stato portato al pronto soccorso dal personale sanitario. L’inquilino dell’immobile è stato visitato dal personale 118 per aver inalato un p0′ di fumo.