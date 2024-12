Torna la fiaccolata di Natale a Maddalena di Somma Lombardo: una tradizione di comunità e solidarietà

Venerdì 20 dicembre 2024 si terrà a Maddalena, frazione di Somma Lombardo, l’ormai tradizionale Fiaccolata di Natale. Un evento organizzato da ANFFAS Ticino in collaborazione con la cooperativa sociale Radici nel Fiume, che invita a ritrovarsi in un momento di riflessione e condivisione nel segno dei valori spirituali e umani.

L’appuntamento è fissato per le 20:30 presso l’Oratorio di Maddalena. Da qui partirà un suggestivo percorso illuminato dalle fiaccole, che si snoderà tra le case e lungo il canale fino a raggiungere la Comunità ANFFAS Ticino. L’atmosfera sarà resa ancora più calda dalle voci di chi desidera testimoniare l’importanza del riconoscersi come parte di una comunità solidale e inclusiva.

Al termine della fiaccolata, i partecipanti saranno accolti con tè caldo, cioccolata, vin brulé e panettone. L’organizzazione metterà a disposizione fiaccole e candele presso l’Oratorio, e sarà possibile parcheggiare nei pressi della CSS. Inoltre, gli abitanti della frazione sono invitati a illuminare le proprie case con lanterne o ceri per rendere ancora più magico il percorso.

Questa iniziativa non è solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche un momento di vicinanza alla Comunità dell’ANFFAS Ticino, testimoniando l’importanza di sostenere chi è impegnato nell’assistenza e nell’inclusione sociale.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere il Natale in uno spirito autentico di calore umano e solidarietà.