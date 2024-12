Torna l’Orientaday a Villa Oliva a Cassano Magnago: un aiuto concreto per scegliere l’università

Organizzato dall’associazione Vil.Lab ETS, l’Orientaday offre un’opportunità unica per dialogare con universitari di oltre 45 facoltà. Appuntamento per sabato 21 dicembre

Sabato 21 dicembre 2024, dalle 15, Villa Oliva a Cassano Magnago torna per la quarta volta a essere il cuore dell’orientamento universitario per gli studenti delle scuole superiori. Organizzato dall’associazione Vil.Lab ETS, l’Orientaday offre un’opportunità unica per dialogare con universitari di oltre 45 facoltà, pronti a condividere esperienze e consigli per affrontare il difficile momento della scelta del percorso di studi.

Quest’anno sono oltre 90 gli universitari che volontariamente si sono proposti per dialogare con le future matricole e condividere con loro le proprie esperienze concrete. Proprio questa è la chiave per cogliere il valore dell’evento: non ci sono fini commerciali di alcun tipo, durante l’intera giornata non saranno proposti gli atenei e al centro ci sarà solamente un sano e trasparente dialogo intergenerazionale volto a semplificare il labirintico mondo accademico agli occhi di chi ancora deve prendere una decisione.

“Da anni, l’Orientaday è un’occasione di arricchimento per il territorio, organizzata dagli studenti per gli studenti”, spiega Mattia Mosconi, presidente di Vil.lab. “Alla fine delle scuole superiori, le ragazze e i ragazzi si trovano davanti ad una scelta complessa che spesso li paralizza. Questa paralisi va compresa: i prossimi passi condizioneranno il loro futuro in modo importante. L’Orientaday viene organizzato per aiutarli a trasformare la paralisi in ponderazione, la ponderazione in determinazione”.

Un evento sostenuto dal territorio

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è patrocinata dal Comune di Cassano Magnago e sponsorizzata da VisionOttica Da Luca di Luca Cucchiara. “Abbiamo scelto di investire nella cultura e nello spirito di iniziativa dei giovani universitari”, afferma Cucchiara, sottolineando l’importanza di progetti che mettono al centro la condivisione e il supporto reciproco. L’evento rappresenta il culmine delle attività di Vil.Lab, un’associazione di studenti universitari che gestisce le aule studio all’interno della storica cornice di Villa Oliva, trasformandola in un punto di incontro e crescita per il territorio.

Cosa aspettarsi dall’Orientaday

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con gli studenti universitari presenti alle postazioni dedicate, muovendosi liberamente per Villa Oliva seguendo la mappa delle facoltà che riceveranno all’ingresso. Sarà possibile porre domande su corsi di laurea, esami, prospettive lavorative e vita universitaria, ottenendo risposte autentiche da chi vive l’università ogni giorno. Le parole dell’Assessore alla cultura Alessandro Passuello: “Abbiamo la fortuna di collaborare con dei ragazzi che nel tempo hanno creato una fortissima community universitaria, forse la più grande della provincia. Questo evento è la dimostrazione che la nostra scelta di investire su di loro, concedendogli la possibilità di vivere Villa Oliva, non è un atto fine a sé stesso, ma un bene per tutto il territorio”.

Dettagli dell’evento:

• Quando: Sabato 21 dicembre 2024, dalle ore 14:00

• Dove: Villa Oliva, Cassano Magnago

• A chi è rivolto: Studenti di quarta e quinta superiore