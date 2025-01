Tragedia a Villa Cortese, deceduta una donna per monossido di carbonio

Una donna di 92 anni, Maria Montini, è deceduta oggi, martedì 31 dicembre, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. La tragedia è accaduta in un’abitazione a Villa Cortese e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano. L’allarme è scattato alle 14.30 dell’ultimo giorno del 2024, ossia di Capodanno. La donna è deceduta con il suo cane e il suo gatto. Sono stati salvati e portati in pronto soccorso i famigliari che, non avendo più segni di vita dell’85enne, hanno cercato di intervenire per portare soccorso. I parenti si trovavano nella loro casa al piano superiore dell’edificio. Con i Vigili del Fuoco di Legnano, arrivati sul posto con autoscala e autopompa, anche la squadra Nbcr di Milano. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della Stazione di Busto Garolfo, il personale dell’ATS, i tecnici dell’azienda del gas, oltre che i soccorritori della Croce Rossa e dell’automedica. La palazzina, composta da sei appartamenti, è stata temporaneamente evacuata. Gli uomini del distaccamenti di Legnano dopo aver svolto le opportune verifiche hanno permesso ai residenti di rientrare nelle loro abitazioni. L’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.