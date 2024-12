Un attaccante sotto l’albero di Natale del Varese: biancorossi vicini a Niccolò Romero

C’è un regalo per i tifosi sotto l’albero di Natale del Varese: è l’attaccante Niccolò Romero, che sembra davvero vicino alla firma con il club biancorosso. Un regalo che i sostenitori varesini aspettavano dopo l’ultima vittoria in campionato contro il Gozzano e in vista di un girone di ritorno che per il club vuole essere ambizioso. (Foto Facebook – ChievoVerona)

Dopo l’addio di Matteo Gubellini (che ha chiuso la sua avventura ai piedi del Sacro Monte con 3 gol), il direttore sportivo Antonio Montanaro si è messo in cerca di un uomo offensivo che potesse avere caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti in rosa (Banfi, Barzotti e Lari).

Niccolò Romero è senza dubbio un giocatore difficile da affrontare: è alto 2 metri e sa utilizzare le proprie caratteristiche fisiche per aiutare la squadra e i compagni.

Dopo aver giocato nella Primavera del Genoa, ha passato tutta la carriera in Serie C con annate importanti alla FelalpiSalò, a Piacenza e al Sudtirol. Sempre a segno ma mai in doppia cifra tra i professionisti, l’anno scorso a Campobasso ha aiutato la squadra a vincere il campionato prima e poi la poule scudetto. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Chievo Verona, con 15 presenze e 1 gol. Con il club di Sergio Pellissier è arrivata la rescissione nelle ultime ore e il Varese è andato deciso per portarsi a casa il giocatore.

Ora la speranza è che, dopo aver messo nero su bianco l’accordo con il Varese, possa ripetere anche nella Città Giardino ciò che di buono ha fatto l’anno scorso in Molise.