Un mese di appuntamenti con Karakorum teatro a Varese

È un mese ricco di appuntamenti culturali e artistici quello di dicembre con Karakorum teatro a Varese, con eventi pensati per tutti i gusti. Teatro, musica e attività per bambini renderanno speciale questo periodo natalizio.

WHERE MY DEMONS HIDE – Lunedì 9 dicembre, ore 20:30 | Biblioteca di Varese

Un viaggio nell’anima, nella follia e nella speranza. Where my demons inside è il progetto teatrale di Sofia Kretschel e Susanna Miotto, ispirato a La Metamorfosi di Franz Kafka. Un monologo per un’attrice che, circondata dal pubblico, affronta una discesa negli inferi del proprio io. Un’esperienza teatrale intensa che esplora temi universali come il sentirsi diversi, inadatti e il peso delle aspettative. Un’occasione imperdibile per vivere un’emozione cruda e autentica. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

BREVE APOLOGIA DEL CAOS PER ECCESSO DI TESTOSTERONE – Venerdì 13 e Sabato 14 dicembre, ore 21:00 | Spazio Yak

Quattro improbabili rivoluzionari sono chiusi in un appartamento di Manhattan, pronti a diffondere un virus che aumenta il testosterone e altera la realtà, trasformando le persone in animali mossi dal puro istinto. Una commedia nera che esplora il desiderio di sovvertire il sistema capitalista, con una dose di sarcasmo e ironia. Breve Apologia del Caos è uno spettacolo che promette di far riflettere e divertire, portando lo spettatore nel cuore pulsante della follia umana.

LUCINO – Domenica 15 dicembre, ore 15:30 | Spazio Yak

Un appuntamento per i più piccoli con Lucino, una lettura-animazione sul Natale, pensata per bambini dai 5 ai 6 anni. Con Dario Villa e la produzione di Teatro Periferico, il racconto natalizio prenderà vita attraverso storie, immagini e suoni, per coinvolgere i più giovani in un’atmosfera magica. Un’occasione perfetta per iniziare a vivere il Natale con gioia e fantasia. Ingresso gratuito per i bambini, prenotazione consigliata.

CONCERTO DELL’ORCHESTRA CAMERISTICA DI VARESE – Sabato 21 dicembre, ore 21:00 | Spazio Yak

Un concerto imperdibile per gli amanti della musica classica: l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, eseguirà un programma raffinato con musiche di Bach, Corelli, Albinoni e Vivaldi. Un’occasione unica per ascoltare i grandi maestri della musica barocca in una performance dal vivo, che promette di incantare il pubblico con la sua bellezza e profondità.