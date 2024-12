Una domenica per riscoprire il Sacro Monte

Il Sacro Monte è protagonista di una proposta culturale che per tutta la giornata di domenica 22 dicembre porterà musica, visite guidate gratuite e aperture straordinarie di musei e luoghi più belli del borgo Unesco.

Alle ore 15.00 l’appuntamento è alla stazione di valle della funicolare, per prendere parte a una speciale visita guidata che porterà a conoscere la storia, gli angoli più suggestivi e gli edifici storici del borgo. La durata del percorso è di 90 minuti: la visita guidata è gratuita, il biglietto funicolare non incluso. Alle ore 16.30 la seconda visita guidata: il ritrovo è in Piazza Paolo VI, all’ingresso del Santuario. Da qui prenderà inizio una passeggiata guidata per le vie del borgo di Santa Maria del Monte, abbellite dagli addobbi natalizi. Sarà l’occasione per conoscere la storia secolare di Santa Maria del Monte. I partecipanti entreranno nella Cripta del Santuario, vero cuore della storia del borgo, ricca di testimonianze artistiche ed archeologiche. Durata del percorso 90 minuti. Iniziativa gratuita. Le due visite sono realizzate in collaborazione con Archeologistics. Per partecipare è consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni: info@ sacromontedivarese.it, telefono 366 477487.

Per tutto il pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, ci saranno le aperture straordinarie del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario, che sarà possibile visitare. Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 inoltre tra le vie del borgo e nelle due stazioni della funicolare ci sarà spettacolo diffuso, con intrattenimenti musicali e un concerto finale sulla Terrazza del Mosè, alle ore 17.30. I momenti musicali sono in collaborazione con Musicampus.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Varese nell’ambito del progetto Da Globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali, sostenuto dal Ministero del Turismo, volto alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nel territorio del Sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.