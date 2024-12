Una raccolta fondi per rinnovare il Centro di Aggregazione giovanile di Vergiate

A Vergiate è partita una campagna di crowdfunding per raccogliere la cifra necessaria a rinnovare il Centro di Aggregazione giovanile (Cag) della frazione di Corgeno. La raccolta fondi è stata aperta dalla cooperativa sociale L’Aquilone (organizzazione che gestisce l’edificio) e punta a raggiungere un obiettivo di 6.000 euro.

L’edificio esiste da oltre un secolo. In passato è stato un asilo, un centro culturale, la sede degli uffici comunali, ma è nel 2000 che è diventato il Centro di Aggregazione giovanile che si conosce oggi. Gestito dalla cooperativa sociale L’Aquilone, la struttura è un punto di riferimento per tanti bambini, ragazzi e per le loro famiglie, che sanno di poter trovarci un luogo sicuro dove trascorrere il tempo insieme e ricevere il supporto di cui hanno bisogno.

Il Cag è un luogo spazioso e versatile, capace di trasformarsi in base alle esigenze di chi lo frequenta. Non a caso nell’edificio convivono realtà diverse come le associazioni S.M.Art e NeverWas Radio.

Un edificio ricco di storie e una risorsa importante per le persone di Vergiate e dei paesi vicini, ma che ha bisogno di una mano per affrontare il passare del tempo. «Il Centro di Aggregazione giovanile di Corgeno – spiega L’Aquilone – ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione e rinnovo degli spazi per far fronte all’usura del tempo e per moltiplicarne le opportunità di accoglienza. Con questa campagna vogliamo raccogliere i fondi necessari per continuare a prenderci cura di questo luogo, come lui ha sempre fatto con noi, dando nuova vita e nuove possibilità ad uno spazio di incontro ed espressione importante per molti».

Per avere maggiori informazioni su come verranno utilizzati i fondi e per partecipare al crowdfunding, si può visitare la pagina dedicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso a questo link.