Varese quarta provincia lombarda per la formazione continua con Fondartigianato

Quasi tremila progetti finanziati con oltre 26 milioni di euro negli ultimi tre anni: sono i numeri degli interventi formativi sostenuti da Fondartigianato in Lombardia, raccolti dall’Area Controllo del Fondo. “Sviluppo delle abilità personali”, “Gestione aziendale”, “Conoscenza del contesto lavorativo” e “Marketing” le tematiche principali su cui sono stati formati quasi 13mila lavoratori (12.819). Le iniziative sono state possibili grazie ai progetti candidati dalle aziende aderenti a Fondartigianato, primo Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, autorizzato dal ministero del Lavoro. Tutte le imprese possono accedere alle risorse e così beneficiare degli interventi di formazione rivolti al personale dipendente. Per farlo, è sufficiente aderire al Fondo, destinandovi il contributo dello 0,30% obbligatorio per legge (ex l. 388/2000).

Nella sola provincia di Varese, sono stati formati quasi mille lavoratori, per l’esattezza 532 operai e 450 impiegati. Dopo Milano, Brescia e Bergamo, Varese è la provincia con più progetti finanziati da Fondartigianato nel triennio. Il titolo di studio prevalente è il diploma, in un caso su due (47%), mentre il 21% ha la licenza media e il 10% risulta laureato.

La formazione continua è una grande opportunità che le imprese possono cogliere per far crescere i loro dipendenti. Ogni anno il Fondo destina infatti risorse per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, transizione ecologica e di sviluppo delle relative competenze. L’ultimo in ordine di tempo è l’Invito 1-2024, lanciato prima dell’estate. Sette le linee di intervento messe a punto dalle parti sociali, per complessivi 26 milioni di euro. Per ciascuna linea è previsto un timing e delle modalità specifiche per candidare i progetti sulla piattaforma dedicata.

Sono sempre attive, senza limiti temporali per la presentazione dei progetti, le Linee con presentazione “a sportello”. In particolare la Linea 3, di formazione integrata con FSBA, dedicata a tutti i percettori di trattamenti di integrazione salariale, e la Linea 8, per la formazione a sostegno delle nuove adesioni e delle aziende che non hanno beneficiato dei contributi dal 2019. A sportello anche la Linea 10, cosiddetta della bilateralità artigiana, promossa per rafforzare la sinergia con tutti gli altri attori del sistema.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondartigianato.it/.