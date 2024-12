Vento, sole e qualche goccia di pioggia sull’ultimo fine settimana prima di Natale

Sarà ancora un fine settimana all’insegna della variabilità, con la giornata di venerdì caratterizzata dal favonio con raffiche anche abbastanza robuste, che però spazzeranno via le nuvole e regaleranno due giornate (venerdì e sabato) ben soleggiate. calato il vento torneranno le nuvole, con il rischio di qualche pioggia ancora nel pomeriggio di domenica.

Vediamo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per il weekend:

Venerdì 20 dicembre – Via via ben soleggiato. Vento forte da Nord con favonio. Sulle creste alpine neve portata dal vento. Temperature in aumento.

Sabato 21 dicembre – Soleggiato e asciutto. Favonio in temporaneo esaurimento. Temperature in calo.

Domenica 22 dicembre – Ben soleggiato al mattino, poi passaggi nuvolosi estesi. Vento forte in montagna con nevicate sulla fascia alpina fino a 800-1000m. Temperature in calo