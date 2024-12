Via alle novità del codice della strada con la stretta su alcol, stupefacenti e smartphone alla guida

A partire da domani, sabato 14 dicembre, entreranno in vigore le nuove norme previste dalla Legge n. 177 del 25 novembre 2024 in materia di sicurezza stradale. La riforma introduce modifiche significative per aumentare la sicurezza sulle strade italiane al codice della strada.

La riforma introduce misure più severe per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, regolamenta con maggiore rigore l’uso dei dispositivi elettronici durante la guida e prevede sanzioni più pesanti per chi supera i limiti di velocità. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela degli animali, con pene più severe per chi li abbandona su strada, una pratica che può portare a incidenti spesso gravi. Ecco le principali novità:

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti

Tolleranza zero, con novità per i recidivi: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Cosa si può bere in pratica? Dipende dal peso, dall’altezza e se si è a stomaco pieno: in genere si è sicuri con un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di superalcolico. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock.

La durata dell’obbligo varia a seconda della gravità della violazione:

-Alcol superiore a 0,8 g/l: il dispositivo sarà obbligatorio per almeno 2 anni.

-Alcol superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di droghe: l’obbligo sarà esteso ad almeno 3 anni.

Inoltre, chi manomette o altera l’alcolock rischia il raddoppio delle sanzioni e la sospensione della patente. Nei casi più gravi, oltre alla sospensione, è prevista la revisione della patente per accertare l’idoneità alla guida​.

Nuove regole per i neopatentati

I titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal conseguimento, non potranno guidare veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata. Per le auto di categoria M1 (anche elettriche o ibride plug-in) è introdotto un ulteriore limite di potenza massima di 105 kW​.

Uso dello smartphone alla guida

L’uso del cellulare alla guida sarà punito con sanzioni più severe. Le multe vanno da 250 a 1.000 euro, con sospensione della patente da 15 giorni fino a 3 mesi in caso di recidiva. Queste misure mirano a contrastare una delle principali cause di distrazione al volante​.

Monopattini

Nuove regole per i monopattini elettrici, tra cui l’obbligo di assicurazione e di un contrassegno identificativo. È vietata la circolazione su strade con limite superiore a 50 km/h, mentre la sosta sui marciapiedi sarà regolamentata dai Comuni​

Eccesso di velocità

Chi supera i limiti di velocità nei centri abitati per almeno due volte in un anno rischia sanzioni aggravate. Le multe possono arrivare fino a 880 euro e si applica la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Questo provvedimento intende rafforzare la sicurezza nelle aree urbane dove il rischio di incidenti è più elevato​.

Autovelox e controlli automatici

Nuove disposizioni regolano l’uso degli autovelox e dei dispositivi di rilevamento della velocità. Saranno obbligatorie verifiche periodiche di taratura per garantire l’accuratezza delle misurazioni. Inoltre, vengono introdotte regole più stringenti per il posizionamento degli autovelox, con l’obiettivo di evitare installazioni improprie e garantire controlli trasparenti​.

Abbandono di animali

L’abbandono di animali su strada comporterà un aumento delle sanzioni. Se dall’abbandono deriva un incidente stradale, è prevista una sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Questa misura intende contrastare un fenomeno che rappresenta un rischio sia per la sicurezza degli automobilisti sia per il benessere degli animali​.