Vigili di Natale sfortunata per alcune famiglie a Busto Arsizio. A fuoco il “cappotto” di un palazzo

Sarà purtroppo un Natale indimenticabile quello che stanno vivendo alcune famiglie residenti in uno stabile di Busto Arsizio che questa mattina, martedì, ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

La copertura isolante esterna della palazzina di tre piani in via Giolitti a Beata Giuliana è parzialmente bruciata costringendo Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Busto Arsizio ad eseguire l’evacuazione dell’intero edificio.

L’incendio ha interessato anche tre appartamenti e ha impegnato quattro mezzi dei Vigili del Fuoco e relativo personale. Fortunatamente non si registrano feriti.