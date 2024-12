Vittoria lampo per la Futura Volley: Olbia travolta 3-0

Ci ha messo soltanto un’ora e dieci minuti la Futura Volley per risolvere la pratica Hermaea Olbia davanti al pubblico amico della Soevis Arena/PalaBorsani. 3-0 il punteggio finale a favore delle biancorosse che confermano così il primato nel girone B di Serie A2 e ottengono l’undicesima vittoria consecutiva.

Busto ha affrontato con il piglio giusto l’incontro con la formazione sarda – sulla carta temibile per posizione in classifica, roster e cammino recente – trovando nuovamente le mosse giuste per prendere il comando del match, blindare i tre punti e… meritare i tre giorni di riposo concessi dallo staff e dalla società.

In avvio la Futura ha dovuto comunque prendere le misure a Olbia, rimasta incollata alle padrone di casa fino al 16 pari. Poi però Busto ha piazzato un break e ha chiuso 25-18 la prima frazione con 7 punti di Zanette. Del tutto senza storia gli altri due parziali terminati con Olbia in grado di segnare un totale di appena 24 punti (10 nel secondo e 14 nel terzo…) prima di ripartire in aereo verso la Sardegna. Impeccabile, per le biancorosse, la regia di Sofia Monza autrice anche di 5 punti personali; 17 punti per Zanette, 12 per Enneking, 10 a testa per Orlandi e Kone.

«Quando c’è l’occasione di attaccare mi piace farlo – sorride Monza dopo la partita – La cosa principale è mettere le mie compagne nelle migliori condizioni ma ogni tanto mi tolgo qualche sfizio. La squadra sta andando bene, arrivavamo da una partita tosta come quella di Trento ma sapevamo che non c’era da abbassare la guardia anche perché la stanchezza si fa sentire. Abbiamo avuto molti match importanti nell’ultimo periodo ma siamo state brave ad imporre il nostro gioco e a vincerli. Siamo felici ma ci siamo dette di tenere i piedi per terra perché c’è ancora tanto da fare».