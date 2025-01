A Cocquio Trevisago arriva la Befana e la “Festa del dono”

Lunedì 6 gennaio 2025, la comunità di Cocquio Trevisago celebra La Festa del Dono, un evento dedicato alla solidarietà e alla condivisione. Ecco il programma completo della giornata:

Mattina

Alle 11:00, presso la chiesa di Sant’Andrea, si terrà una Santa Messa con la partecipazione degli amici dell’Istituto Sacra Famiglia. Durante l’Offertorio, saranno portati all’altare doni simbolici, come materiale didattico e articoli per l’igiene personale, destinati ai ragazzi dell’Istituto.

Pomeriggio

Alle 14:00, la Befana partirà dall’oratorio di Sant’Andrea a bordo di un carro, accompagnata da bambini e adulti. Il percorso attraverserà diverse vie del paese per giungere all’Istituto Sacra Famiglia. Durante il tragitto, i cittadini saranno invitati a contribuire con ulteriori donazioni di materiale didattico e igienico, che saranno unite ai doni raccolti durante la Messa.

Musica e convivialità

All’arrivo all’Istituto Sacra Famiglia, a partire dalle 15:00, il Corpo Musicale di Gavirate offrirà un piccolo concerto, arricchendo l’atmosfera di gioia e allegria. Sarà un’occasione per condividere sorrisi e canti con gli ospiti della struttura.

Percorso del carro con la Befana

Il tragitto del carro toccherà le seguenti vie:

Contrada San Bartolomeo

Contrada Vigana

Strada per Caldana

Via Stazione

Via Marconi

Via Madonnina

Contrada Conti Coco

Via Pascoli

In caso di pioggia, l’evento si terrà direttamente presso l’Istituto Sacra Famiglia, in Via G. Pascoli, 15, a partire dalle 14:30.

Il sindaco, Danilo Centrella, invita tutti a partecipare numerosi e a vivere questo momento di solidarietà e festa, ricordando che “a Cocquio Trevisago la Befana viene sia di notte, che di giorno!”.

(immagine di repertorio)