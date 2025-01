A Ferno il racconto del giorno in cui Liliana Segre scoprì di non poter più andare a scuola

A Ferno la Giornata della Memoria sarà celebrata con una lettura animata a cura dall’attore Fabiano Facchetti della Compagnia Teatrale Lux et Umbra di Bergamo.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura ed è in programma per lunedì 27 gennaio, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare di via Roma 51, dove saranno presenti le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce”. Per il reading è stato scelto un testo della senatrice Liliana Segre, intitolato “Fino a quando la mia stella brillerà”.

La sera in cui a Liliana venne detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse con i cavalli, i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga ed arrestata. A 13 anni viene deportata ad Auschwitz. Ogni sera nel campo cerca in cielo la sua stella e ripete dentro di sé “finché io sarò viva, tu continuerai a brillare.”.

Seppure specificamente dedicato alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria, l’evento è aperto a chiunque volesse partecipare ed è a ingresso gratuito.