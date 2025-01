A lezione di Kamishibai con Chicco Colombo

Per il secondo anno consecutivo, il teatro dei burattini di Varese e la piccola accademia Kamishibai di Varese hanno pensato a un ricco programma e di corsi e lezioni che prenderanno il via da febbraio.

A partire da sabato 1 febbraio, ci sarà la possibilità per tutti di apprendere le tecniche di costruzione delle scene, le modalità di narrazione e tanto altro ancora. Le lezioni si svolgeranno interamente online, previa iscrizione e pagamento.

Più di dieci incontri previsti tra febbraio e marzo, ecco qui tutte le informazioni:

ABC del Kamishibai – istruzioni per l’uso. Due corsi, uno base e uno avanzato per conoscere il Kamishibai e approfondire il linguaggio creativo e le tecniche di animazione.

In totale sono in programma sette incontri, che partiranno da martedì 11 febbraio dalle 18:00 alle 20:00

Fiaba. Dato il successo ottenuto con questo format lo scorso anno, si vuole riproporre lo studio e una messa in scena della fiaba di Hansel e Gretel con le tecniche del Kamishibai. Inizio del corso sabato 1 febbraio dalle 10:00 alle 12:00

Teatro delle Ombre e teatro Kamishibai. Questo nuovo workshop è stato pensato per analizzare nel dettaglio come le due tecniche di teatro dialogano tra loro.

La prima lezione è prevista per mercoledì 5 febbraio dalle 8:00 alle 20:00

Qui la locandina con il programma completo e i costi di iscrizione. Per iscriversi contattare chiccolombo@gmail.com oppure 393 331 5016.