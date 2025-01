A Morazzone un papà lancia un appello per ritrovare la minimoto rubata ai figli

La notte dell’1 gennaio, qualcuno ha rubato la minimoto appartenente ai figli del nostro lettore Ferdinando, residente a Morazzone. Un gesto che, pur non riguardando un oggetto di grande valore economico, ha tolto ai bambini una fonte di immensa gioia.

Il lettore ci scrive e racconta con emozione: “Mio figlio era molto affezionato alla minimoto. Anche mia figlia, sebbene troppo piccola per guidarla, amava sedersi sopra e divertirsi. La felicità nei loro occhi era impagabile”.

Purtroppo, Ferdinando non ha la possibilità economica di acquistare una nuova minimoto per i suoi bambini, di 5 e 3 anni. Per questo ha deciso di lanciare un appello pubblico nella speranza che chi l’ha presa o qualcuno che lo conosce, possa restituire la moto.

“Questa minimoto non è oro, ma per me conta tantissimo. È dura spiegare a mio figlio che non c’è più.” Ferdinando ha anche affisso un annuncio per strada, ma finora senza risultati. Chiunque abbia informazioni o voglia aiutare, può contattarlo tramite l’indirizzo email: tecnico.lugano@gmail.com