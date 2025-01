A Somma Lombardo l’assemblea di Azione Varese: Stefano Barberi eletto presidente provinciale

Si è svolta ieri, sabato 18 gennaio, a Somma Lombardo l’assemblea provinciale di Azione Varese, un importante appuntamento per il movimento che ha visto una partecipazione attiva e costruttiva da parte dei suoi membri.

Durante l’assemblea è stato eletto il consigliere comunale di Venegono Superiore, Stefano Barbieri come nuovo presidente provinciale, a testimonianza della volontà di rafforzare e consolidare la leadership sul territorio. Sono state inoltre definite alcune integrazioni al consiglio direttivo, tra cui Silvio Barosso (Saronno), Rebecca Di Berardino (Gavirate) , Fabio Facetti (Malnate), Massimo Pettinicchio (Somma Lombardo) e Davide Boniotti (Busto Arsizio).

Era presente il segretario regionale di Azione, Fabrizio Benzoni, che ha condiviso un aggiornamento sulle attività del partito e sulle prospettive future. Un focus particolare è stato dedicato al congresso nazionale di Azione, in programma per il mese di febbraio, in occasione del quale si eleggerà il nuovo segretario nazionale. I candidati, Carlo Calenda e Giulia Pastorella, rappresentano due figure di grande spessore, pronte a portare avanti una politica concreta e orientata al futuro.

«Azione è sempre stata concentrata sui temi più che sulle ideologie, ed è proprio questa la nostra forza: lavorare su soluzioni reali e condivise, al di là degli schieramenti – ha dichiarato Franco Binaghi, segretario provinciale di Azione Varese – L’assemblea di oggi ha dimostrato che siamo una forza politica unita e determinata, capace di fare la differenza per il nostro territorio».

Azione Varese conferma così il suo impegno per promuovere iniziative e progetti che rispondano alle esigenze della comunità locale, guardando al congresso nazionale come un’opportunità cruciale per consolidare la propria visione e il proprio ruolo nel panorama politico nazionale.