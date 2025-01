Abbandono di rifiuti, a Venegono Inferiore individuati e multati altri incivili

Prosegue l’azione di contrasto a chi abbandona i rifiuti e se ne infischia dei regolamenti sulla raccolta differenziata sul territorio comunale di Venegono Inferiore.

Nei giorni scorsi grazie al lavoro della Polizia locale sono stati aperti diversi sacchi trovati abbandonati e sono state individuate e multate altre persone che hanno abbandonato i rifiuti in varie parti del paese, così come alcuni condomini non rispettando i giorni di esposizione dei rifiuti e le tipologie della raccolta differenziata.

«Stiamo facendo queste verifiche un paio di volte al mese da settembre e in molti casi abbiamo trovato i trasgressori – spiega il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi – Si tratta di cittadini venegonesi ma spesso anche di gente dei comuni limitrofi, a riprova che il fenomeno è molto ampio e diffuso su tutto il territorio provinciale. Continueremo costantemente questo lavoro per combattere questi atti di inciviltà che danneggiano la nostra Venegono».