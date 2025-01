Acqua e città, a Ville Ponti la presentazione del Libro Bianco del Verde

Cambiamenti climatici, siccità, processi di desertificazione ed erosione, innalzamento delle temperature e, al contempo, piogge intense e fenomeni alluvionali, alterazione dei corsi d’acqua: questi fenomeni preoccupanti sono al centro dei contributi e delle analisi della terza edizione del Libro Bianco del Verde, progetto nato dalla volontà di Assoverde e Confagricoltura con l’associazione Kepos di promuovere un cambiamento nei modi di intendere e intervenire negli ambiti collegati al settore primario. (foto Copyright: Andrea Bellini)

La pubblicazione, questa volta, è dedicata al tema “L’acqua, una risorsa indispensabile per la salute del pianeta” e vede una cinquantina di contributi scritti da 88 autori autori capaci, con competenze specialistiche e da punti di vista diversi, di affrontare temi decisivi non solo per il futuro bensì già ora per il nostro presente.

Tutti argomenti che venerdì 31 gennaio, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti, verranno discussi durante la tappa varesina di un ciclo di convegni di rilievo nazionale per la presentazione appunto della terza edizione del Libro Bianco del Verde. La giornata è organizzata da Assoverde, Confagricoltura e Kepos con Camera di Commercio Varese e in collaborazione con l’organismo ministeriale CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria).

«Un’iniziativa che ha tanto maggior rilievo per il nostro territorio – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – perché, partendo dalla valorizzazione dell’acqua, si concentra sul ruolo strategico che il verde, nelle sue diverse declinazioni, dai giardini privati ai parchi pubblici, può avere nella trasformazione delle nostre città. Al centro dell’incontro, ci saranno anche le opportunità che si aprono al mondo imprenditoriale per investire in questo settore, così da incidere non solo sulla qualità estetica dei contesti urbani, ma anche su quella dell’aria, dell’ambiente, della salute e, più in generale, sul benessere psico-fisico delle persone. In tal senso, si allinea perfettamente allo sforzo di Camera di Commercio col progetto “Vieni a Vivere a Varese” per incrementare la nostra attrattività a 360 gradi».

La giornata alle Ville Ponti s’aprirà alle 9.30 con una prima sessione che si concentrerà sul Libro Bianco del Verde e sulla necessità di investire sulla sostenibilità in riferimento anche a queste materie. A seguire, un focus sul rapporto tra acqua e città prima di un approfondimento sul ruolo dell’agricoltore urbano nell’immediato futuro.

Il convegno si rivolge a rappresentanti di istituzioni, ordini e collegi professionali, federazioni e associazioni di categoria, università ed enti di ricerca, scuole, ma anche imprese, professionisti e cittadini.

La partecipazione è gratuita ed è previsto il riconoscimento dei crediti professionali. Iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.