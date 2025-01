Affidamento in House dell’Igiene Urbana ad Amga, il Comune di Castellanza ha agito correttamente

Il Comune di Castellanza ha agito correttamente nell’affidamento della gestione in house del servizio di igiene urbana al Aemme Linea Ambiente, società della partecipata del gruppo Amga. Il Consiglio di Stato ha dato ragione dall’amministrazione comunale annullando di fatto la sentenza con la quale nel giugno 2024 il Tar aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da Econord.

La sentenza definitiva è arrivata in questi giorni con grande soddisfazione da parte del vicesindaco Cristina Borroni e della sua giunta: «Quando, nel dicembre 2023, Econord aveva presentato al Tar della Lombardia un ricorso di primo grado, chiedendo l’annullamento della delibera di consiglio comunale del 2023 (attraverso la quale il Comune di Castellanza aveva disposto di procedere all’acquisizione di una quota di AMGA Legnano e all’affidamento in house del servizio d’Igiene Urbana ad AEMME Linea Ambiente s.r.l.), ci eravamo dichiarati molto sereni, non solo a fronte della consapevolezza che l’iter seguito fosse stato condotto all’insegna della correttezza e della massima trasparenza, ma anche sulla scorta del positivo esito della procedura di verifica, svolta dagli Enti chiamati ad esprimersi a riguardo – spiega la vicesindaca Borroni, ripercorrendo i fatti -. Nel mese di giugno 2024 era arrivata la sentenza del Tar che, tra i vari punti in cui il ricorso si articolava, aveva accolto quello in cui si contestava che il bando fosse stato pubblicato per un lasso di tempo troppo breve. Mantenendo la stessa serenità derivante dalla consapevolezza di aver agito nel modo corretto, abbiamo deciso di impugnare la sentenza del Tar, facendo ricorso al Consiglio di Stato. La sentenza pubblicata in data odierna ha dichiarato legittima la delibera che il Tar aveva, invece, annullato e soprattutto ha confermato la correttezza e la legittimità di tutti i passaggi che sono stati seguiti dal Comune di Castellanza e da AMGA e ha altresì, ribadito che la struttura societaria del Gruppo AMGA assolve tutti i requisiti necessari per l’affidamento in house. Pertanto anche l’affidamento in house dei servizi di Igiene Urbana ad Aemme Linea Ambiente srl (società del Gruppo Amga) risulta corretto e legittimo. Questo per noi è un motivo di grande soddisfazione, proprio perchè il rispetto delle regole è il valore primario che caratterizza la nostra lista. Questa sentenza ci permette inoltre di proseguire con un servizio che sta già dando riscontri positivi: tengo a sottolineare che l’affidamento del servizio ad una azienda pubblica è stato da parte nostra una scelta politica di garanzia».

Il servizio di igiene urbana non è mai stato interrotto ma in attesa della sentenza definitiva sono state effettuate solamente operazioni di routine: «Da questo momento sarà possibile lavorare a pieno regime per perseguire gli obiettivi dell’amministrazione con il nuovo gestore. Amga ha presentato un progetto tecnico con elementi innovativi a costi peraltro più vantaggiosi per la cittadinanza rispetto a quelli presentati dal precedente gestore – ha aggiunto l’assessore all’ambiente, Claudio Caldiroli -. Abbiamo già dato in carico ad Aemme Linea Ambiente alcuni servizi da rilanciare e potenziare».

Soddisfazione anche da parte del presidente Amga, Pierluigi Arrara: «La sentenza del Tar aveva bloccato interlocuzioni con altri Comuni interessati all’affidamento in house. Oggi possiamo dire con certezza che l’operazione è pienamente legittima. Lo stesso vale per il controllo analogo: sia Anac, sia il Consiglio di Stato, hanno concordato sulla correttezza di come viene condotto dalla nostra società». Tra gli aspetti evidenziati c’è anche la correttezza della scelta dell’affidamento ad una società Multiutility, inizialmente contestata da Econord, e l’avere allargato la platea di fruitori del servizio di Igiene Urbana a studenti e pazienti delle cliniche sanitarie.

CRESCE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dall’affidamento del servizio ad Amga ad oggi sono già visibili due risultati: «La raccolta differenziata è cresciuta di 4 punti portando la quota di percentuale di rifiuto differenziato al 77 per cento – ha infine annunciato Arrara -. Abbiamo potenziato gli spazzamenti e sono stati effettuati interventi anche sulla piattaforma ecologica -. Nei nostri comuni di riferimento abbiamo già messo in campo altre novità apprezzate: tra queste cito le isole ecologiche presenti a Legnano. A Magenta abbiamo introdotto le spazzatrici elettriche. Da adesso possiamo solo che migliorare».