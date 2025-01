Al Giuditta Pasta di Saronno il grande teatro con “Scene da un matrimonio” di Ingmar Bergman

Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più intensi e profondi della stagione teatrale. Giovedì 16 gennaio alle 20.45, è in cartellone “Scene da un matrimonio”, adattamento teatrale dell’omonima opera di Ingmar Bergman, con Fausto Cabra e Sara Lazzaro come protagonisti.

È la storia di una coppia che cerca un modo per rimanere unita e apparire felice, pur vivendo un rapporto segnato da crepe e insoddisfazioni, rabbia, risentimento e tensioni accumulati negli anni. Lo spettacolo esplora temi universali quali il matrimonio, la famiglia borghese e le convenzioni sociali, e sottolinea il peso delle maschere che impediscono la vera conoscenza e una relazione autentica.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Franco Parenti, porta sul palco otto affascinanti quadri che raccontano l’essenza dei sentimenti umani, l’amore, la famiglia e le relazioni. Un viaggio emozionante nelle dinamiche della vita di coppia, reso possibile grazie alla traduzione di Piero Monaci e all’adattamento teatrale di Alessandro D’Alatri, con la regia di Raphael T. Vogel.

L’allestimento si avvale delle scenografie di Nicolas Bovey, le luci sono di Oscar Frosio, le musiche di Matteo Ceccarini e i costumi sono curati da Nicoletta Ceccolini. A completare l’esperienza visiva e narrativa, i contenuti video di Luca Condorelli, che arricchiscono ulteriormente l’intensità dell’opera.

Questa produzione, realizzata in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e con il supporto della Ingmar Bergman Foundation, offre al pubblico l’opportunità di immergersi in un’opera che continua ad essere un pilastro nella riflessione sull’amore e sull’intimità.

