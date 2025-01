Al via la nuova stagione teatrale del “Portico degli Amici” al Monsignor Comi di Induno Olona

La nuova stagione culturale e artistica al Teatro Monsignor Comi di Induno Olona si annuncia frizzante e ricca di spettacoli divertenti. Promossa dalla Comunità pastorale San Carlo, con la direzione artistica della Compagnia “Il Portico degli Amici” e con il patrocinio del Comune di Induno Olona, la rassegna prenderà il via nel fine settimana con un appuntamento di teatro dialettale.

Sabato 25 gennaio alle 21.00 e domenica 26 gennaio alle 15.30 Il Portico degli Amici presenta “A l’uspizzi di veggett s’è liberaa on lett”. Lo spettacolo sarà replicato anche nel mese di febbraio, sabato 1 alle 21 e domenica 2 febbraio alle 15,30.

Due le compagnie in scena nel mese di marzo. Sabato 1° marzo alle 21 la Compagnia Teatrale Bosina di Varese porta in scena “Ul gall e la Galina”, mentre sabato 29 marzo, sempre alle 21, la Compagnia “Tutti in Scena” di Cantello presenta la commedia “A la suocera… dig semper de sì”.

Il mese di aprile vedrà altre due compagnie calcare le scene del teatro di Induno Olona: sabato 5 aprile alle 21 la Compagnia “Dietro le quinte” di Varese propone “Albergo Europa Suite 118″ e sabato 26 aprile alle 21 la Compagnia “I QuattroVenti” di Arcisate chiude il mese con “Sempar püssé amur da surell”.

Ingresso: biglietto unico 10 euro. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro nei giorni precedenti agli spettacoli: il giovedì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12, oppure è possibile prenotare i biglietti anche online sul sito ufficiale della compagnia

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0332 200288.

Qui la locandina con tutto il programma