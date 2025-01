Albizzate chiude il traffico della piazza alle auto ogni domenica: partono i sei mesi di sperimentazione

A partire da domenica 5 gennaio 2025, la piazza IV Novembre di Albizzate sarà chiusa al traffico veicolare ogni domenica, dalle 8 alle 20, per lasciare spazio esclusivamente ai pedoni.

La decisione, comunicata dal Comune con un avviso ufficiale, fa parte di una sperimentazione che durerà sei mesi. Durante questo periodo, sarà istituita anche l’inversione del senso unico in via Manzoni, nel tratto compreso tra le vie Montello e Cavour.

Il sindaco Mirko Zorzo ha spiegato le motivazioni alla base di questa scelta: “Questa sperimentazione nasce dal desiderio di rendere più vivibile il centro del paese e risponde alle richieste di molti genitori con bambini. La domenica è bello vedere la piazza animata e vissuta in modo spensierato.”

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e offrire ai cittadini uno spazio sicuro dove trascorrere momenti di svago e socialità. Dopo i sei mesi di prova, l’amministrazione valuterà l’esito dell’iniziativa: “Se il progetto darà i risultati sperati, potremmo estenderlo in via permanente. In caso contrario, torneremo alla configurazione attuale”, ha aggiunto il sindaco.