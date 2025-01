All’Ospedale di Tradate un nuovo ambulatorio di Endocrinologia

Dalla settimana prossima, all’Ospedale di Tradate sarà attivo un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura delle endocrinopatie.

Il servizio, che si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento dell’assistenza endocrinologica nelle varie sedi aziendali, sarà coordinato dalla Dott.ssa Adriana Lai, dirigente medico della Struttura Complessa di Endocrinologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Prof.ssa Maria Laura Tanda.

Il nuovo ambulatorio va a integrare i servizi già attivi negli Ospedali di Angera e Cittiglio, contribuendo a rendere ancora più capillare la rete di assistenza endocrinologica nella provincia di Varese. I cittadini di Tradate e dei comuni limitrofi potranno accedere a un servizio altamente specializzato, riducendo la necessità di spostamenti.

L’ambulatorio, che prevede prime visite e controlli, si propone di diventare un punto di riferimento per chi soffre di malattie legate alle disfunzioni endocrine, come le patologie tiroidee e alterazioni metaboliche. Gli utenti potranno prenotare una visita rivolgendosi a tutti i CUP abilitati sul territorio e ai sistemi di prenotazione on line e telefonici messi a disposizione dalla Regione Lombardia.