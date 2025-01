Anche la Farmacia Comunale di Malnate aderisce alla “Raccolta del Farmaco”

Dal 4 al 10 febbraio 2025 torna la Settimana di Raccolta del Farmaco, un’importante iniziativa di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico. Durante questa settimana, sarà possibile acquistare farmaci da banco da donare a chi si trova in difficoltà economiche e non può permettersi le cure necessarie.

Un momento cruciale della settimana sarà la XXV Giornata di Raccolta del Farmaco, che si terrà sabato 8 febbraio. L’iniziativa vedrà coinvolta anche la Farmacia Comunale di Malnate, dove sarà possibile partecipare attivamente a questa iniziativa solidale. I farmaci raccolti saranno destinati a “La Finestra” che si occupa di sostenere persone con disabilità intellettiva e relazionale.

«Ogni piccolo contributo – spiegano dalla Farmacia – può fare la differenza per chi non ha accesso alle cure basilari. Inoltre, con grande entusiasmo, vogliamo informare la comunità che dal 5 dicembre 2024 è operativo il nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda) dell’Aspem, che porta con sé nuove idee e progetti per rafforzare l’impegno verso il territorio. Prossimamente, saranno lanciate nuove iniziative pensate per avvicinare i malnatesi alla Farmacia Comunale Aspem Malnate, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la rete di supporto alle persone più vulnerabili e garantire un accesso più facile e diretto ai servizi farmaceutici».

«Invitiamo tutta la comunità a partecipare con generosità e spirito di solidarietà all’iniziativa – chiosano -. Un semplice gesto può diventare un grande aiuto per tante persone che vivono situazioni difficili. Per ulteriori informazioni, vi aspettiamo presso la Farmacia Comunale di Malnate in via Kennedy, 1 durante la settimana della raccolta. Insieme, possiamo costruire una rete di supporto concreta e tangibile per chi ne ha più bisogno».