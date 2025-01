Arriva la Drone Racers ad Albizzate: il campo sportivo La Fornace ospita la competizione internazionale

Albizzate si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo nel mese di luglio 2025. La Giunta Comunale ha recentemente concesso il patrocinio per l’organizzazione della gara di drone racing di categoria F9U, che si terrà il 12 e 13 luglio 2025.

La competizione, che fa parte della World Cup FAI 2025, vedrà la partecipazione di piloti provenienti da diverse nazioni e l’uso di droni ad alte prestazioni.

L’evento si svolgerà presso il campo sportivo La Fornace, che è stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Albizzate, grazie alla delibera che ha autorizzato anche l’uso delle relative utenze per il periodo dal 8 al 14 luglio 2025. La gara di drone racing, un vero e proprio spettacolo di velocità e precisione, coinvolgerà piloti internazionali che si sfideranno lungo un circuito allestito ad hoc per l’occasione.

L’appuntamento per gli appassionati di droni e per il pubblico in generale è fissato per il 12 e 13 luglio 2025, con una gara che promette di essere un vero e proprio spettacolo di adrenalina e tecnologia.