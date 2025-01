Auser Busto Arsizio inaugura il 2025 con cultura e storia locale

Auser Busto Arsizio apre l’anno con due appuntamenti imperdibili, pensati per coinvolgere la cittadinanza in un viaggio tra narrativa e storia sociale.

Il primo evento, dal titolo “Pomeriggio Letterario”, si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 15.30 presso la sede di Auser in via Volta 5. Durante l’incontro, organizzato nell’ambito del progetto “Un Territorio tra Passato e Futuro” in collaborazione con “Noi del Tosi”, verrà letto e commentato il racconto “L’avventura di due sposi” di Italo Calvino, tratto dalla raccolta “Gli amori difficili”. Scritto nel 1958 e ambientato nel pieno del boom economico, il racconto riflette sulle difficoltà di comunicazione e sulle sfide quotidiane di chi vive immerso in una società in rapida trasformazione.

Il secondo incontro, “Attraverso la Città”, è in programma lunedì 13 gennaio alle ore 15.00 presso lo Spazio Fili Urbani ai Molini Marzoli. L’incontro, frutto della collaborazione tra Auser Busto Arsizio, Propositi di Filosofia e SpazioArs, vedrà l’intervento del professor Alberto Brambilla, autore del volume “Donne nello sport a Busto Arsizio”. Il tema centrale sarà la storia dello sport femminile nella città, con un approfondimento dedicato al contributo delle donne nelle attività sportive e alla memoria condivisa, sintetizzata dal termine dialettale “ciciaái”, evocativo di narrazioni intrise di pensiero e immaginazione.

Entrambi gli eventi fanno parte del progetto “FiliUrbani – Argento in-forma”, un’iniziativa sostenuta dai fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile e volta a creare momenti di incontro intergenerazionale, promuovendo il dialogo e la riflessione sul legame tra passato e presente.

Con queste prime proposte del 2025, Auser Busto Arsizio conferma il proprio impegno nel valorizzare la memoria collettiva e la cultura locale, creando occasioni per riscoprire storie e racconti che ancora oggi interrogano e uniscono la comunità.