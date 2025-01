Belli gli incontri culturali a Cuvio, “ma meglio la palestra della chiesa“

Spett. Varesenews,

Vi scrivo per una situazione che ho vissuto a Cuvio e che mi ha lasciato perplesso. Come ormai è mia abitudine da qualche anno, sabato 14 dicembre mi sono recato a Cuvio per assistere al concerto natalizio della Filamonica Cuviese, ma anche per poter avere subito tra le mani il calendario che Giorgio Roncari da oltre vent’anni si diverte a scrivere e offre a tutti.

Una bella serata dove musica, cultura e storia si intrecciano in un momento molto impegnato e che, con un’ iniziativa molto nobile, incentiva i giovani nello studio. Però, con sorpresa, ho visto che la manifestazione, che da decenni si svolge presso la palestra della Scuola Primaria, era stata spostata presso la bellissima chiesa parrocchiale per la non agibilità della stessa palestra.

Ho chiesto informazioni ad alcuni dei presenti sulle motivazioni che hanno causato lo spostamento della manifestazione ma non sono riuscito ad avere precisi chiarimenti; mi aspettavo che il Sindaco, nel suo intervento per consegnare le borse di studio, spiegasse la situazione. Una bella serata anche quella presso la chiesa perché i concerti della banda di Cuvio sono sempre eccezionali, ma ritengo che la palestra, sia il luogo ideale per il tipo di manifestazione che viene effettuata, anche nel momento dopo il concerto per il rinfresco molto conviviale con gli alpini a servire dolci e pizze e con i partecipanti, non solo cuviesi, a scambiarsi gli auguri.

Mi auguro che le problematiche vengano facilmente superate, che la soluzione adottata quest’anno sia temporanea e che il prossimo anno si torni alla consueta location. Grazie.

Lettera firmata