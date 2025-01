Bilancio della polizia locale di Somma Lombardo: in un anno rilevate 8000 infrazioni, 87 gli incidenti

La Polizia Locale di Somma Lombardo ha tracciato un bilancio positivo per il 2024, un anno caratterizzato da un’intensa attività e un forte impegno per garantire sicurezza e servizi ai cittadini. In particolare, l’attenzione si è concentrata per cercare di migliorare il servizio al cittadino con una presenza sempre più costante delle pattuglie circolanti sul territorio e con l’ammodernamento dell’80% dei siti di videosorveglianza, con lo scopo di aumentare il senso di sicurezza percepita.

È stato sperimentato per la prima volta un progetto di servizi serali che ha visto impegnata una pattuglia sino alle 23:30 da maggio e sino alla fine dell’anno, mediamente una volta a settimana per un totale di 35 servizi.

Numeri significativi:

704 pattuglie sul territorio, pari a una media di oltre due al giorno, e 33 servizi appiedati nelle zone centrali.

35 servizi serali sperimentali fino alle 23:30 da maggio a dicembre.

8.000 violazioni rilevate, un dato che riflette l’impegno per il rispetto delle regole.

1175 interventi su diverse tipologie, tra cui sicurezza stradale, controllo ambientale, commerciale ed edilizio.

87 sinistri stradali rilevati, nessuno mortale.

416 veicoli e 595 persone controllate in 80 posti di controllo.

4 TSO

Collaborazioni e progetti:

La Polizia Locale ha aderito al progetto SMART di Regione Lombardia per prevenire le “stragi del sabato sera” e ha partecipato al protocollo con SEA per la gestione della viabilità nei terminal di Malpensa. Degna di nota anche la collaborazione con l’Associazione “Ragazzi on the road”, che ha coinvolto giovani del territorio.

Protezione civile e sicurezza:

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno svolto 41 interventi per ripristinare la viabilità durante emergenze meteorologiche, mentre il piano comunale di protezione civile è stato aggiornato sul portale regionale.

Obiettivi futuri:

Per il 2025, priorità sarà data alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi, con i primi preventivi già raccolti. Inoltre, il Comando intende partecipare nuovamente al bando regionale per il cofinanziamento delle dotazioni strumentali.

Con 15 agenti in servizio, il Comandante della Polizia locale Andrea Sacco ha espresso gratitudine per l’impegno profuso dal personale e ha ribadito l’invito ai cittadini a segnalare situazioni che possano compromettere la convivenza civile.

Il Comando ha gestito 6860 protocolli totali, 5020 protocolli in entrata e 1840 in uscita, una media di 22 al girono, oltre questi sono stati effettuati circa 1339 controlli per accertamenti anagrafici, 195 autorizzazioni per occupazione suolo pubblico, 74 ordinanze di modifica della viabilità di cui alcune, considerato il rilevante impatto sulla fluidità della circolazione, hanno richiesto dei sopralluoghi per coordinare la predisposizione della segnaletica con le imprese interessate. Sono state effettuate 177 notifiche giudiziarie e 265 accertamenti di polizia giudiziaria richiesti da altre forze di polizia.