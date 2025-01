Calimali, Olgiate Olona, Gorla Minore: torna la benedizione degli animali in Valle Olona per Sant’Antonio

Preparate guinzagli e trasportini per i vostri amici a quattro zampe. È arrivato il 17 gennaio e, come da tradizione, la festività di Sant’Antonio Abate porta con sé un rituale molto amato e partecipato, in tutta la provincia – popolare quello a Varese che segue il falò della sera precedente – e anche in Valle Olona.

Torna infatti la benedizione degli animali, momento religioso che richiama antiche tradizioni e usanze del passato contadino, quando erano soprattutto gli animali che lavoravano i campi ad essere condotti davanti al sacerdote per il rituale sacro. Sant’Antonio è anche venerato come protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale con al collo una campanella

Ogni anno è ormai consuetudine veder arrivare cani e gatti, ma anche criceti, conigli, uccelli e altri animali che condividono case e vita con i loro padroni.

Tre i luoghi che in Valle Olona propongono questo momento: sarà possibile benedire gli animali a Olgiate Olona, a Gorla Minore e a Fagnano Olona nel fondovalle, nell’area dei Calimali.

OLGIATE OLONA

Sempre affascinante l’omonima chiesetta del settecento di Olgiate Olona, situata fuori dal centro abitato, ma sempre affollata di fedeli in occasione de eventi o celebrazioni.

L’appuntamento doppio è per venerdì 17 Gennaio alle 15 e sabato 18 Gennaio alle 1530.

FAGNANO OLONA

L’asinello dei Calimali Spritz

Novità di quest’anno la benedizione degli animali a Calipolis, l’area del fondovalle fra Gorla Maggiore e Fagnano Olona gestito con passione dai volontari dei Calimali.

Appuntamento con loro e, sicuramente, l’asinello Spritz per sabato 18 Gennaio alle 14.30

GORLA MINORE

Anche a Gorla Minore si rinnova la tradizione della benedizione degli animali in occasione di Sant’Antonio Abate, per un momento religioso e di incontro sempre molto partecipato.

Appuntamento per domenica 19 gennaio alle 14.30 sul sagrato della Chiesa

Tutto pronto dunque per un momento che racconta di fede, preghiera, ma anche della rilevanza che tanti animali hanno per i loro padroni, che lì considerano membri della famiglia a tutti gli effetti.