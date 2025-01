Camion tampona suv in viale Toscana a Busto Arsizio, tre feriti

Un tamponamento tra un camion e un’auto si è verificato questa mattina, mercoledì, in viale Toscana a Busto Arsizio. Tre persone di 53, 55 e 57 anni sono rimaste lievemente ferite a seguito dell’urto tra la parte anteriore del mezzo pesante, carico di ghiaia, e il retro di un suv che è stato sbalzato in avanti per oltre 20 metri.

I due occupanti della vettura, marito e moglie, sono stati trasportate da altrettante ambulanze negli ospedali di Busto Arsizio e Legnano per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha gestito il traffico, bloccando a lungo il passaggio delle auto per facilitare i soccorsi, ed effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Si è trattato del quarto incidente rilevato dagli agenti in poche ore.