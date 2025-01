Che canestri in First League

Con l’anno nuovo è ripartito il campionato di basket gestito da UISP Varese con le gare di First Division che hanno regalato spettacolo. Iniziamo con le partite di martedì 7 gennaio, dove arrivano le vittorie esterne del Travedona Pirates e del Basket Venegono: i lacuali espugnano con autorevolezza e nitidezza il campo del Fuco, mentre i venegonesi, si impongono al fotofinish a Rovello Porro per 72-71.

Mercoledì 8 si giocano due partite con altrettanti successi casalinghi griffati Besozzo e Just Drink It. La capolista Besozzo Horses prevale, nel big match del girone Nord, con Daverio per 84-73. Netto il successo del Just, coi malnatesi a segno su Appiano Gentile con un chiaro 73-50. Giovedì 9 è tempo sempre di due match, dove giungono i referti rosa per Albizzate e Pink Panthers Varese. Gli Sharks di Rotoni, seconda forza del girone Ovest, vanno a segno in casa della Fortitudo Fagnano, mentre le pantere battono in volata, nello scontro diretto di classifica, i tresiani del Basket 2000, ko per 66-65.

Menù più ricco per quanto concerne venerdì 10, con cinque match in scena. Bene nel gruppo Sud: il Basket School Tradate che batte, a domicilio, la Wool Va per 100-76. Ci spostiamo ad Est, dove Albavilla ha la meglio di un solo, ma decisivo punto, sul Senna Golden Mutombo, che cede 52-51 in via Porro. Rimanendo in questo girone, è da segnalare l’impresa di Brenna, che batte la capolista La Sezione in maniera meritata e larga, visto il 90-74 conclusivo. Prima vittoria stagionale, nel girone Nord, per la Pallacanestro Bizzozero, che in via Morselli a Varese batte un rimaneggiato Vedano Olona, superato di 9 punti dai biancorossi di Lazzari.

Infine, sempre nel gruppo Nord, arriva, nel big match di giornata, la vittoria all’ultimo respiro del Deportivo Elite sul campo de La Sportiva Gavirate: 72-71 per il Depo, che centra due punti fondamentali per la corsa al secondo posto. Ma i lacuali gaviratesi si rifanno due giorni dopo, battendo fuori casa, al termine di una gara pirotecnica, il Daverio Rams per 95-93.