Chiusura con successo del Mercatino di Natale di Varese

Si è concluso il 6 gennaio il tradizionale Mercatino di Natale di Varese, inaugurato lo scorso 29 novembre, con grande soddisfazione sia da parte degli operatori delle casette sia del pubblico.

Il format prolungato fino all’Epifania si è dimostrato vincente, permettendo di mantenere viva Piazza Monte Grappa durante tutto il periodo delle vacanze natalizie. Questo ha rappresentato un’importante opportunità di svago per le famiglie e un punto di riferimento per i cittadini e i turisti che hanno scelto Varese per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Il pubblico ha particolarmente apprezzato la varietà e la qualità dell’offerta. Quest’anno si è registrata una distribuzione equilibrata delle vendite, con un buon successo sia per i generi alimentari – da sempre protagonisti delle tavole festive – sia per gli articoli regalo, confermando la capacità del mercatino di rispondere alle diverse esigenze dei visitatori.

Gli organizzatori ringraziano calorosamente tutti gli operatori, i visitatori e le istituzioni locali che hanno contribuito al successo di questa edizione, augurandosi di poter replicare e migliorare ulteriormente l’iniziativa nei prossimi anni.