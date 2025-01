Chiusure notturne per lavori in autostrada, tangenziale e Pedemontana di Varese

Sulla A8 Milano-Varese, sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDÌ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDÌ 14 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

DALLE 21:00 DI MARTEDÌ 14 ALLE 5:00 DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Varese – e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: il traffico proveniente da Malpensa lungo la SS336 e diretto verso l’allacciamento A8 Milano-Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio e dovrà proseguire verso la rotatoria della dogana; alla terza uscita proseguire verso Autostrada/Busto Arsizio e poi sulla Complanare della SS336 fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione SS33 del Sempione e proseguire fino a raggiungere lo svincolo di Castellanza.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione fino a raggiungere Castellanza;

-in entrata verso Varese: il traffico proveniente da Malpensa lungo la SS336 e diretto verso l’allacciamento A8 Milano-Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio e dovrà proseguire verso la rotatoria della dogana; alla terza uscita proseguire verso Autostrada/Busto Arsizio e poi sulla Complanare della SS336 fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione SS33 del Sempione e raggiungere lo svincolo di Gallarate.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione, fino a raggiungere Gallarate;

-in uscita per chi proviene da Varese: Gallarate, al km 29+900.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDÌ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO

Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare a Castronno.

Sulla A60 Tangenziale di Varese sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8.

Sulla A8 Milano-Varese -sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla Strada Varese Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa, raggiungere Buguggiate attraverso la viabilità ordinaria;

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.

In alternativa, raggiungere Gazzada attraverso la viabilità ordinaria:

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100.

DALLE 21:00 DI GIOVEDÌ 16 ALLE 5:00 DI VENERDÌ 17 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Varese – e in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

-in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno, sulla stessa A8;

-in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico.