Confcommercio Varese, «A parole tutti sostengono il commercio, ma nei fatti?»

«La viabilità si complica e i parcheggi diventano sempre meno. Accade a Varese, ma con le dovute differenze anche in altre città del nord della nostra provincia. Come ad esempio a Laveno, dove il cantiere dell’Alp Transit sta rimettendo in gioco le vie di accesso e di uscita alla città. Ci sono per fortuna anche esempi positivi, come a Bisuschio, dove è stata riaperta la viabilità nel centro, cosa che ha portato ossigeno anche ad Arcisate. Ma l’impressione è che il sostegno del commercio avvenga a parole. Quando si tratta di tradurre in pratica le intenzioni, i nostri amministratori sembrano fare un passo indietro». Si apre così il battagliero editoriale di Antonio Besacchi, presidente di Confcommercio Ascom Varese.

Il messaggio prosegue toccando tanti temi cari ai commercianti, ma anche a tutti i cittadini. Come quello caldo della sicurezza, di cui si parla tantissimo in questo periodo e con cui i commercianti devono fare i conti in prima persona.

Alla fine, il presidente Besacchi si rivolge direttamente ai propri associati: «Anche quando sembra che tutto remi contro di noi, dobbiamo avere il coraggio di cambiare, provare nuove strategie, creare eventi, mettere in campo nuovi servizi. Ma per farlo dobbiamo metterci in gioco davvero. In tutto questo Ascom Varese ci può aiutare».

L’intervento completo di Antonio Besacchi si può leggere a questo link.

ASCOM C’È

Fatti e non parole. Ascom è al fianco dei commercianti con una squadra affiatata che crede nel proprio lavoro e che ce la mette tutta. Leggi il discorso scritto da una dipendente, la nostra Antonella Cicigoi, per l’attestato ottenuto dopo 35 anni di lavoro.

ASCOM FA

Petizione sulla sicurezza di Varese

Ascom Confcommercio Varese aderisce alla petizione Varese si-cura, che con l’obiettivo di contrastare l’aumento continuo della criminalità nella nostra città, propone l’istituzione di un presidio fisso delle Forze dell’Ordine nel centro di Varese.

Ascom denuncia il furto di Laveno

Nella giornata del 30 dicembre, Confcommercio Ascom Varese – con il presidente Antonio Besacchi – ha presentato una denuncia ai carabinieri sulla luminarie rubate il 23 dicembre in alcune zone di Laveno Mombello.

Del fatto ne hanno parlato anche Malpensa24, Prealpina, Rete55, VareseNews, VareseNoi.

Ascom sulla viabilità a Bisuschio

Sono state accolte le richieste avanzate da Ascom sulla viabilità di Bisuschio. Il presidente Besacchi auspica che non si faccia un dietrofront. Leggi l’articolo comparso domenica 12 gennaio sulla Prealpina.

Ascom sulle multe al Sacro Monte

Le multe date ai fedeli che hanno voluto essere presenti al Sacro Monte per la cerimonia di apertura del Giubileo rappresentano una sconfitta per tutti. Il nostro presidente Antonio Besacchi ha scritto a Don Eros Monti, raccogliendo il suo appello a trovare insieme una soluzione.

L’area mercatale di Laveno Mombello

Giovedì 23 gennaio, durante un incontro organizzato in municipio, il rappresentate di Ascom Varese Paolo Dettoni, insieme a Riccardo Bellotti in rappresentanza degli ambulanti, discuteranno delle modifiche previste nell’area mercatale. Successivamente sarà data comunicazione ai soci.

ASCOM INFORMA

Finanziaria 2025 – principali novità

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la Legge 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025. Leggi la circolare.

Bando Project Work – riapertura

Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese – in forma singola o aggregata – con sede legale e/o unità locale in provincia di Varese che ospitano ragazzi in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) con focus molto concreto e sfidante perché l’obiettivo di tale modello è quello di giungere sino all’ideazione e realizzazione di manufatti/servizi da parte di un gruppo di studenti, guidati dai tutor aziendali e scolastici.

C’è tempo fino al 31 gennaio per inviare le domande.

Sicurezza in piazza Repubblica

Margherita Gianola, intervistata da Barbara Zanetti, firma di punta della Prealpina, racconta cosa vuol dire lavorare a Varese in piazza Repubblica. Leggi il servizio.

Rinnovo canone Rai 2025

Il termine per il versamento del canone speciale RAI relativo all’anno 2025 è fissato al 31 gennaio 2025. Gli importi rimangono invariati rispetto a quelli previsti per l’anno precedente.

Fashion days per tutti

Ascom Varese crede nel progetto provinciale di Uniascom Fashion days.

Federmoda provincia di Varese, con il progetto Fashion Days, si pone l’obiettivo di valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere i negozi (tutti, non solo quelli del settore moda) in un momento di radicale e veloce trasformazione causata da un eccesso di offerta (online) e quale conseguenza dello storico momento di crisi che stiamo vivendo. La strada scelta per raggiungere questo obiettivo è la creazione di un format e di un brand distintivo proiettato nel tempo. Scopri di più.

Come aderire al progetto.

Un varesino nell’Albo d’oro dei cuochi della Fic

Pier Damiano Simbula è stato inserito nell’Albo d’oro dei cuochi della Fic, la Federazione Italiana Cuochi, con il titolo di Chef Patron, “per aver prodotto attraverso l’attività professionale valori e lavoro, ricchezza e sviluppo del territorio, trasformando lo straordinario mestiere della ristorazione nella vocazione e passione della propria vita”.

Premiata la Fimaa della provincia di Varese

La Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari) della provincia di Varese ha ricevuto il prestigioso Premio Attività federativa, dedicato alla memoria di Arietto Paletti. Si tratta del riconoscimento dato attualmente alla Fimaa territoriale che ha registrato il maggiore incremento di associati grazie alle sue iniziative politico-istituzionali.