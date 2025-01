Corsi gratuiti per ragazzi in Aula Forzinetti: parte il calendario di Switch

Comincia giovedì 16 gennaio il ricco programma di corsi organizzati da WgArt nell’ambito del progetto Switch contro l’abbandono scolastico e lavorativo. Dal Laboratorio di Street Art al laboratorio di Fotografia fino quello di progettazione partecipata. I corsi sono gratuiti e si svolgono tutti i giovedì dalle 14:30 alle 17:00 in Sala Forzinetti, ex aula studi in piazza XX Settembre 2. Per partecipare è necessario iscriversi alla mail progettoswitch8@gmail.com. Per ogni info si può contattare il numero +39 3385629527.

Laboratorio di Street Art

Il laboratorio si articola in tre moduli, distribuiti tra i mesi di gennaio e giugno, e offre ai ragazzi l’opportunità di scoprire e approfondire il mondo della Street Art. Durante il primo incontro si concentreranno sulle tecniche di calligrafia,, nel secondo approfondiranno l’uso degli stencil mentre il terzo sarà dedicato alla sperimentazione delle tecniche di stampa. L’esperienza culminerà nella realizzazione di un murales collettivo, completato in due giornate. Durante queste, i ragazzi avranno la possibilità di esprimere liberamente la loro creatività, partecipando attivamente a tutte le fasi di progettazione e realizzazione.

Laboratorio di progettazione partecipata

Hai mai pensato di cambiare il tuo quartiere? Con l’aiuto di architetti e urbanisti, i partecipanti esploreranno il tuo territorio e proporranno nuove idee per renderlo più vivibile. Il gruppo WeUrban li guiderà nell’utilizzo di strumenti come App di social mapping e urbanistic AI, per analizzare e migliorare gli spazi che attraversano ogni giorno. Il percorso, che si svolgerà da gennaio a maggio per un totale di 20 ore, includerà passeggiate nel quartiere e lavori di gruppo, aiutandoli a progettare una città più a misura di cittadino.

Laboratorio di fotografia

In questo laboratorio creativo ed esperienziale, i partecipanti impareranno tecniche artistiche come la monotipia e la cianotipia, due forme di stampa manuale, ed esploreranno l’uso della fotografia come mezzo per raccontare e documentare il proprio ambiente, stimolando una riflessione più profonda sul proprio rapporto con lo spazio urbano. Il laboratorio, della durata di sei incontri, si concentra anche sullo sviluppo di nuovi strumenti creativi che permettano ai partecipanti di esplorare e comunicare la propria visione del mondo in modo originale e personale.

Switch è il nuovo progetto varesino dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e 25 anni che si trovano in un momento di pausa o disorientamento, con l’intento di coinvolgerli in diverse attività formative per il reinserimento scolastico e lavorativo. Il progetto è realizzato dal partenariato formato dal servizio Informagiovani del Comune di Varese, in qualità di capofila, insieme alle associazioni M.Art.E Scuola dello Spettacolo e WG. Art, con l’ausilio della cooperativa Lotta contro l’emarginazione, e con il sostegno del Dipartimento delle Politiche Giovanili e ANCI.